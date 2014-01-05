صور.."شيري عادل" حزينة لفراق والدها

تعيش الفنانة "شيري عادل" حالة من الحزن، لفقدها والدها المهندس"عادل حسن خالد حمدي"، بعد أن تعرض لأزمة قلبية أودت بحياته.
وقد تقبلت "شيري" وشقيقتها الإعلامية "نيفين عادل" وزوجهاالفنان "أيمن عزب" العزاء من عدد كبير من نجوم الفن في السرادق، الذيأقيم بمسجد "عمر بن عبد العزيز" المجاور لقصر الاتحادية في ضاحية مصرالجديدة، وكان على رأس المعزيين النجمة "إلهام شاهين"، والفنان"فاروقالفيشاوي" والنجمة "وفاء عامر"، والفنان الكوميدي "هاني رمزي"،و"أشرف زكي" نقيب الفنانين السابق وزوجته النجمة "روجينا"،والفنان "عماد رشاد"، والفنانة "وفاء عامر"، والفنان إيهابفهمي، والمخرج أحمد شفيق، والممثل الشاب أحمد التهامي والفنان هاني مهنى، رئيساتحاد النقابات الفنية، وسامح الصريطي، وكيل أول نقابة المهن التمثيلية، وغيرهم.
وحرص عدد كبير من نجوم المجتمع على الحضور لتقديمواجب العزاء، منهم المحامي الشهير فريد الديب، وسكرتير بابا الأقباط "هانيعزيز" والإعلامي عماد أديب، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما.