صور.. رؤى 32 يفتتح "تسونامي الحرف" في عمّان

يفتتح مركز رؤى 32 للفنون نشاطه للعام 2014 بمعرض مميز للثنائي عدنان يحيى وإبراهيم أبوطوق تحت عنوان " تسونامي الحرف" في عمّان خلال الفترة من 5 حتى 25 كانون الثاني /يناير الجاري.
وكما يشير اسم المعرض فإن يحيى وأبوطوق يخضعان لوحاتهما الحروفية إلى ما يشبه موجات تحيل الحروف والخطوط إلى شظايا لونية أو شكليّة.
يضم المعرض المشترك 40 لوحة خطية؛ منها 22 لوحة نفذها إبراهيم أبوطوق بالألوان المائية فيما نفذ عدنان يحيى أعماله بالألوان الزيتية على الخشب وعددها 15 عملاً، فيما تقاسما تنفيذ لوحتين بالألوان الأكرليك على القماش، كما يضم المعرض ستة أعمال نحتية للفنان عدنان يحيى.
الفنان عدنان يحيى من مواليد 1960 عضو رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين. وأقام تسعة معارض فردية ،إضافة إلى مشاركته في 30 معرضاً جماعياً داخل الأردن وخارجه.
وحصد يحيى عدة جوائزفنية، منها: جائزة معرض الفن الإسلامي المعاصر من وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية 2013، والجائزة الأولى على مستوى الأردن في الفن التشكيلي من جامعة فيلادلفيا 2012، الجائزة الثانية على مستوى الشرق الأوسط ، ومعرض طهران الدولي في مجال التصوير 2011، والجائزة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط من معرض طهران الدولي في مجال النحت 2011.
أما ابراهيم أبو طوق فهو من مواليد عمان 1958 وحصد جوائز عدة، من بينها جائزة معرض دبي الدولي لعام 2009، وجائزة البردى، والإمارات العربية المتحدة لثلاث سنوات 2008-2009 -2011، وجائزة ملتقى الشارقة الدولي 2010، وجائزة أرامكو- المملكة العربية السعودية عام 2010 ، وجائزة تلمسان الجزائر لعام 2011.
كما أقام معرضين فرديين في فندق حياة عمان2003، والمركز الثقافي الفرنسي بعمان 2007 إضافة إلى مشاركته في 25 معرضاً