صور.. أطفال الشوارع في الهند يدشنون مصرفاً خاصاً

دشن متطوعون من منظمة "باتر فلايز" غير الحكومية، مشروع المصرف الخاص بأطفال الشوارع في الهند تحت اسم مصرف "خزانة تنمية الأطفال".

ولاقت فكرة المشروع نجاحاً مبهراً وحصل على العديد من الجوائز من منظمات تعليمية، مما حفز المنظمين على التوسع في مدن هندية أخرى، فيما يخططون الآن للانتقال بالفكرة إلى أفغانستان وبنغلاديش ونيبال وبعض الدول الإفريقية.

ويشغل منصب مدير المصرف، صبي يبلغ من العمر 13 عاماً، وهو يعتبر أصغر "مدير مصرف" على مستوى العالم، إذ أنه منتسب إلى إحدى المدارس الحكومية، ويتابع مهامه الإدارية بالمصرف، رغم أن المصرف لا يغلق أبوابه على مدار أيام الأسبوع.

ويمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و18 عاماً أن يكونوا عملاءً بالمصرف، ويمكنهم إيداع أي مبلغ صغير وسحب ما يعادل 8 دولارات في المرة الواحدة، فضلاً عن أن المصرف يمنح عملاءه فائدة على المدخرات تبلغ قيمتها 3.5%.

وفي حوار أجرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مع بعض عملاء المصرف المبتكر، أجمعوا جميعاً على أن المصرف حفزهم على الادخار لتوفير نفقات التعليم أو تدشين مشاريع صغيرة أو شراء منتجات يرغبون في إقتنائها.