صور.. بريطاني يمكث نصف ساعة تحت عجلات عربة

تعرض مهندس ديكور بريطاني لحادث بدراجته، أجبره أن يمكث 30 دقيقة كاملة تحت عجلات سيارة شيفروليه، فيما تمكن فريق الإنقاذ من أخراجه متأثراً بخدوش وجروح بسيطة.

ولم يكن بين "جاستين فيوترز"، الذي يبلغ ممن العمر 47 عاماً، وبين الموت سوى بضعة ميليمترات، إذ أنه كان عُرضة لأن تطحن السيارة عظامه، أو يطمس الاحتكاك معالم وجهه، خاصة أنه قد صرح بعد نجاته بأنه كان يشعر بوزن الموتور يثقل كتفيه، كما أنه لم يفصل جسده عن جسم السيارة سوى نصف بوصة أو أقل.

ووقع الحادث بينما كان "فيوترز" يقود دراجته في اتجاه الخروج من منحنى تقاطع أحد شوارع مقاطعة "غرب ساسكس" البريطانية، قبل أن يفقد السيطرة على دراجته ويجد نفسه يطير في الهواء وينتهي به الأمر منحشراً تحت سيارة شيفروليه توقف صاحبها في اللحظة الأخيرة، ولم يتأثر بأي إصابات، حسبما أوردت صحيفة "ميرور" البريطانية.