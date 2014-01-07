صور.. يسرا وإلهام شاهين تحصدان جوائز مهرجان الفضائيات العربية

حصلت النجمة المصرية "يسرا" على جائزة أفضل نجمة عربية في مهرجان القنوات الفضائية، الذي أقيم بالقاهرة، ونال الكاتب وحيد حامد جائزة أحسن سيناريو، وكانت جائزة الإبداع للفنانة صابرين، فيما حصل أحمد زاهر على جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ، وفاز بجائزة أفضل مخرج محمد ياسين عن مسلسل "موجة حارة".

وحصلت النجمة "إلهام شاهين" على جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن دورها في مسلسل "نظرية الجوافة"، ونال باسم سمرة جائزة أفضل ممثل عن مسلسل "ذات"، مناصفة مع النجم إياد نصار، الذي حصل عليها عن "موجة حارة"، وحصلت على جائزة أحسن ممثلة النجمة نيللي كريم عن مسلسل "ذات"، وجائزة الإبداع للفنانة معالي زايد عن مسلسل"موجة حارة".

وحصلت انتصار على جائزة التميز والإبداع عن دورها في مسلسل "ذات"، ونال الفنان أحمد عصام جائزة أفضل وجه صاعد، وحصل سيد رجب على شهادة تقدير، وشهادة تقدير للفنان بيومي فؤاد، وحصل على جائزة أفضل وجه جديد رامز أمير وريهام حجاج، وأفضل منتج لبناني ميلاد أبي رعد عن مسلسل "وأشرقت الشمس".

وذهبت جائزة التأليف إلى الكاتبة مريم نعوم، فيما حصل على جائزة التميز المؤلف أيمن سلامة، وحصل المنتج طارق الجنايني على جائزة الإنتاج عن مسلسل "نيران صديقة"، وفازت بجائزة المهرجان الخاصة النجمة رانيا يوسف عن مسلسل "موجة حارة"، والنجمة كندة علوش عن مسلسل "نيران صديقة"، ومحمد فراج على جائزة التميز، وحصلت آيتن عامر على جائزة الإبداع.

وحصل أحمد فهمي على جائزة أحسن ممثل دورثانٍ عن مسلسل "الداعية"، كما حصلت على نفس الجائزة هنا شيحة عن مسلسل "موجة حارة".