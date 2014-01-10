وثيقة تكشف زواج رويدا عطية رغم نفيها الدائم

تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، صورة لوثيقة زواج تشير لزواج المطربة السورية، رويدا عطية، من المطرب السوري والمشارك السابق في برنامج "أراب آيدول" عبد الكريم حمدان.

وأثارت الوثيقة نوعاً من الجدل خاصة أن رويدا نفت مرارا وتكراراً زواجها أو حتى وجود علاقة عاطفية تربطها بحمدان، إلا أن الوثيقة جاءت بتاريخ 23 سبتمبر 2013 وتؤكد أن الزواج حدث في لبنان، وتوضح وجود فارق في العمر بين العروسين حيث تكبر رويدا حمدان بحوالي 5 سنوات فهي مواليد عام 1982 وحمدان من مواليد 1987.

وأوضحت الوثيقة أن اسم رويدا الحقيقي هو عبيدة، وحتى الآن لم يصدر أي تصريح سواء من رويدا أو حمدان لنفي أو إثبات تلك الوثيقة التي تم تداولها بشكل كبير جداً، وطرحت تساؤلات مهمة على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب إخفاء الزواج وإنكار العلاقة.