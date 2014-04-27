صور.. النجوم يحتفلون على سفينة "شط بحر الهوى"

على متن يختٍ يرسو في مرفأ "مارينا – الضبيّة" في بيروت، أقامت مجموعة إم بي سي لقاءً فنيا كبيرا جمع بين معظم نجوم الفن في الوطن العربي، وذلك بالتعاون مع "الإمارات للعطلات"، والمنتِج يوسف حرب.
وضم اللقاء عدداً من نجوم الصحافة والإعلام، وشمل تفاصيل متعلّقة برحلة "شط بحر الهوى" الصيفية، التي ستُبحر في البحر الأبيض المتوسط، على مدى أسبوع كامل، ابتداءً من 23 آب/ أغسطس المقبل، محتضنةً عدداً من أبرز النجوم، من ضمن نحو 2400 مسافر - سائح، ومتنقّلةً ما بين بعض المرافئ الأوروبية.
انطلاق الرحلة من مدينة البندقية الإيطالية، وصولاً إلى كرواتيا، ومنها إلى اليونان، مروراً بتركيا... أما محطتها الأخيرة فمع العودة إلى الشواطئ الإيطالية الزرقاء.
تجدر الإشارة إلى أن أبرز النجوم على متن السفينة هم: كاظم الساهر، ونانسي عجرم، وعاصي الحلاني، وصابر الرباعي، ويارا، وتامر حسني، وملحم زين، وأيمن زبيب، ورويدا عطية، ووائل جسار، ومحمد عساف، ومشاعل، ونادر الأتات، وماجد المصري، ولجين عمران، وفريق الكوميديا "ما في متلو"... وسواهم.