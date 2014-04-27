صور.. النجوم يحتفلون على سفينة "شط بحر الهوى"

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السفينة تجمع كاظم الساهر، ونانسي عجرم، وعاصي الحلاني، وصابر الرباعي، ويارا، وتامر حسني، وملحم زين، وأيمن زبيب، ورويدا عطية، ووائل جسار، ومحمد عساف.