صور.. أبطال "الخروج للنهار" يحتفلون بنجاحاته العالمية

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الفيلم يحصل على العديد من الجوائز في المهرجانات الدولية مثل جائزتي فيبريسكي و أفضل مخرج في العالم العربي في مسابقة آفاق جديدة من مهرجان أبو ظبي السينمائي.