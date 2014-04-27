صور.. أبطال "الخروج للنهار" يحتفلون بنجاحاته العالمية

أقامت الشركة المنتجة لفيلم "الخروج للنهار"، العرض الخاص في قاعة "مبادرة زاوية" بسينما أوديون في وسط البلد، وذلك بحضور أبطال الفيلم والمخرج يسري نصر الله وعلي أبو شادي، وعدد كبير من النقاد والصحفيين ، حيث يأتي العرض كنوع من الاحتفال بالنجاحات العالمية التي حققها الفيلم.
و حصل العمل على العديد من الجوائز في المهرجانات الدولية خلال 2012، مثل جائزتي فيبريسكي، أفضل مخرج في العالم العربي في مسابقة آفاق جديدة من مهرجان أبو ظبي السينمائي، بالإضافة إلى التانيت البرونزي في المسابقة الرسمية لـمهرجان "أيام قرطاج السينمائية"، وجائزة "الأسد الذهبي" في المسابقة الرسمية بـمهرجان وهران للفيلم العربي، وجائزة أفضل فيلم أفريقي من مهرجان السينما الأفريقية في ميلانو.
"الخروج للنهار"، تدور أحداثه حول محنة أسرة فقيرة في أحد أحياء القاهرة الشعبية، مكونة من أب مشلول وجسّد دوره الفنان "أحمد لطفي"، وأم ممرضة جسّدت دورها الفنانة "سلمى النجار"، وابنة جسّدت دورها الفنانة "دنيا ماهر