بالصور.. عندما يخطئ الفوتوشوب في تجميل النجوم

رغم أن ميراندا كير تعتبر واحدة من أجمل النساء في العالم، إلا أن هذا لم يمنعها من اللجوء إلى ضربات برنامج تعديل الصور الـ"فوتوشوب" لإنقاص عدة كيلوجرامات من وزنها وتحديداً عند منطقة الخصر، في صورة نشرتها مؤخراً لنفسها على حسابها الخاص لتظهر لاحقاً الصورة الحقيقية فاضحة تعديلها.
وميراندا كير ليست الوحيدة التي وقعت ضحية تعديلات البرنامج، فغيرها الكثير من النجوم الذين ظهروا على غلاف المجلات بصور مغايرة تماماً لحقيقتهم.
وفي ما يلي مجموعة صور حديثة لأخطاء الفوتوشوب الشائعة:
ليدي غاغا بدورها ظهرت على غلاف مجلة فوغ بجسم مختلف كلياً عن جسمها الحقيقي، وتحديداً عند منطقة الخصر والحنك.
ماريا كيري: في صورتها الأخيرة لإعلان مشاركتها ببرنامج "أميركان آيدول"، ظهرت المغنية ذات الصوت المميز بخصر أنحف من خصرها الحقيقي، وذلك مقارنة مع صورة نشرت لها قبل شهر واحد فقط.
زاك آفرون من جهته وقع ضحية تعديلات الفوتوشوب فظهرت يداه على غلاف مجلة صحية بكشل مغاير كلياً ليديه الحقيقيتين.
ديمي مور: رغم بلوغها سن الـ 49 وظهور التجاعيد على بشرتها ووجهها النحيف، إلا أن مور ظهرت خالية كليا من التجاعيد في دعاية لإحدى العطورات وببشرة خالية تماماً من الشوائب.