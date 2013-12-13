صور ... "أليسكا" تقتلع 100 خيمة في مخيم للاجئين السوريين بالأردن

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الرياح الشديدة تقتلع الخيم بعد أن داهمتها مياه الأمطار الغزيرة مصحوبة بالثلج والبرد، مما حدا بإدارة المخيم نقل العوائل لمدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم