"إرم" ترصد استلام مصر رئاسة المجلس الاقتصادي (فيديو)

تسلمت مصر رئاسة الدورة الـ26 للمجلس الاقتصادي للدول العربية، حيث ترأس وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور الجلسة التي عقدت، الاربعاء، في شرم الشيخ، ممثلا عن مصر، من دولة الكويت.

وعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، اجتماعا تحضيريا، الأربعاء، بقاعة المؤتمرات الكبرى في شرم الشيخ، وذلك بحضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزراء الاقتصاد والمالية العرب.

وأكد نبيل العربي خلال كلمته الافتتاحية أنه لا بد من توحيد الصف العربي في مواجهة ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية وإقليمية، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي تشهدها عدد من البلدان العربية.