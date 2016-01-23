الجيش التركي يطلق النار على مدنيين أكراد (فيديو)

أثارت، مقاطع فيديو لإطلاق النار على مدنيين أكراد من قبل القوات التركية وهم يحملون العلم الأبيض، الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت قناة "روسيا اليوم"، نقلا عن تقارير إعلامية، إن القوات التركية أطلقت النار على مجموعة من المدنيين من بلدة سيزر أثناء تشييعهم جثتين رغم رفعهم العلم الأبيض.

وتظهر لقطات الفيديو دبابة وهي تتقدم باتجاه مجموعة مواطنين بينهم نساء لتطلق عليهم النار بشكل عشوائي من مسافة قريبة وتردي معظمهم قتلى.

وبحسب مصادر كردية، تحدثت لشبكة إرم الإخبارية، فإن بلدة "سيزر" شهدت احتاجات واسعة بعد إطلاق النار على المشيعين، فضلا عن صدامات متقطعة شهدتها بلدات تركية ذات غالبية كردية إثر انتشار مقاطع الفيديو.

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