فيديو (إرم).. اللاجئون الليبيون.. معاناة مستمرة

نازحون مهجرون، يعانون أوضاعا مأساوية، في أجواء شتوية ماطرة، هكذا حال مواطنين ليبيين عاديين، يدفعون ضريبة خلافات السياسيين.

في هذه الدولة الغنية بمواردها الطبيعة، وموقعها الاستراتيجي، تتكدس أعداد كبيرة من اللاجئين، بسبب حرب طاحنة، بين الجيش ومليشيات، تحاول السيطرة على الحكم.

ورشفانة، ككلة، بنغازي، بن جواد، مناطق أصبحت عنوانا لكارثة إنسانية، لا تلوح في الأفق القريب بوادر لحلها.

مشردون داخل الوطن، لم يجدوا من مسعف، سوى بيانات خجولة، لاتوفر وسائل تدفئة، في شتاء ليبيا القارس، وآخرون غادروا الديار في طريق ليس مفروشا بالسجاد الأحمر.

هذا الحال يضع النخبة الليبية أمام وضع صعب، ورهان يجب كسبه، من أجل تحقيق توافق سياسي، يعيد الدولة الليبية المسروقة، لهؤلاء المشردين، قبل تفاقم الوضع.