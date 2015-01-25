فيديو (إرم).. اللاجئون السوريون لـ موسى: "نيالك"

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الفنانة الهوليودية أول من يمنح جائزة مواطن العالم من رابطة المراسلين الصحفيين في الأمم المتحدة في عام 2003 تقديرا لجهودها وخدماتها.