فيديو إرم.. انطلاق "معرض النخبة العقاري" في أبوظبي

انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي فعاليات "معرض النخبة العقاري" بمشاركة مجموعة من الشركات العقارية المحلية والعربية.

وافتتح المعرض عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، الذي قال إن الإمارات لديها ميزات كثيرة تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، مع قوة شرائية عالية، فضلاً عن مؤشرات أخرى تجعل الدولة في مصاف الدول التي تشجع بيئة الاستثمار.

في حين قالت الشيخة فاطمة الصباح، رئيس مجلس إدارة شركة إسكان جلوبال لتنظيم المعارض، إن لدى الشركة مشاريع مستقبلية ستتجاوز دول الخليج العربي وتنطلق إلى كل دول العالم، مشددةً أن موضوع التوسع نحو الأسواق الخليجية هو ما نعمل عليه الآن.

وبدروه، أوضح محمود عفيفي، الرئيس التنفيذي للشركة أن معرض النخبة العقاري في أبوظبي، أن الشركة اختارت أبوظبي، ولا مخاوف من وجود انفجار سكاني كما حدث في السابق، قائلاً إن هناك العديد من المفاجآت.

أقيم المعرض في مركز أبوظبي للمعارض "أدنيك".