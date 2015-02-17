مسؤول كردي: الجيش السوري الحر غير منظم (فيديو إرم)

قال مسؤول كردي سوري إن "الجيش الحر تشكل حديثاً وهو غير منظم أو موحد كما الكرد"، موضحاً أن تشكيلات هذا الجيش تكونت نتيجة الوضع، ومواقف الدول التي تدعمه تؤثر على أدائه".

وتخوف آلدار خليل، القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي الكردية (تف دم)، من أن يقوم تنظيم الدولة الإسلامية بعمليات انتقامية أو ينتشر ويتوسع في المناطق الأخرى وخاصة في مناطق الجزيرة الكردية بسوريا".

وأضاف خليل، لشبكة إرم الإخبارية، أن "قوات وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة دخلوا إلى معاقل داعش في الرقة بهدف الحماية والدفاع واتخاذ التدابير وإبعاد هذا التنظيم، فلابد أن تكون مدى المدفع أبعد".

وبخصوص الإدارة الذاتية الكردية التي تشكلت منذ عام في سوريا، وأنشأ الأكراد بموجبها نظاماً خاصاً في إدارة مناطقهم، أضاف آلدار خليل: "الإدارة الذاتية مضى على تشكيلها أكثر من عام ودخلت في مرحلة تطوير العلاقات وتعريف الدول بها، وأثبتت جدارتها، فأسلوب ونمط الإدارة المتبع أكثر من 100 عام فشل ولابد من إدارة ذاتية، كون القضية الكردية لها أسس تاريخية".