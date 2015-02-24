المغرب تدعو للذة جنسية خالية من الأمراض (فيديو إرم)

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معاً لدعم علاقة جنسية خالية من الأمراض.. بهذا الشعار، دعا تقرير مغربي المسؤولين عن وزارة الصحة إلى الاعتراف بالعازل الطبي كوسيلة للحماية وتوفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للشباب في المراكز الصحية التأهيلية.

وكشف التقرير عن تسجيل 600 ألف حالة من الأمراض المنقولة جنسيا، تمثل منها النساء بين سن 15 و24 سنة ما يزيد عن 27 ألف حالة، وأضاف أن 61 في المائة من الأمهات العازبات تقل أعمارهن عن 25 سنة، فيما يقدر الأطفال المتخلى عنهم بحوالي 8760 بمتوسط 24 طفلا كل يوم، وأن 15 في المائة من الشباب لا يملكون أدنى فكرة عن وسائل منع الحمل.