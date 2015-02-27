مشاركة نوعية للسودان بآيدكس 2015 (فيديو إرم)

تميزت مشاركة السودان في معرض آيدكس 2015، بنوعية الأسلحة المعروضة، حيث تم عرض 99 منتجا حربيا سودانيا، في كافة المجالات العسكرية.
وقال علي عثمان محمود، مدير العلاقات الخارجية، المتحدث الرسمي باسم هيئة التصنيع الحربي السودانية، في مقابلة خاصة مع "إرم" إن "مشاركة السودان لهذا العام كانت بطريقة متجددة وكبرى، حيث شاركنا بـ99 منتجاً من إنتاج هيئة التصنيع الحربي، منها دبابات وذخائر ومدرعات وأسلحة متنوعة، إضافة إلى تطبيقات الكترونية حديثة".
وتتميز الأسلحة السودانية عن غيرها في معرض "آيدكس" بأسمائها العربية، وعلى رأسها البشير الذي أطلق على ما وصفه المشرفون على الجناح في حديث لشبكة "إرم" الإخبارية بأنه أبرز منتج حربي سوداني وذلك احتفاء برئيس البلاد عمر حسن البشير.
وبالإضافة إلى الدبابة البشير والرصاصة مختار هناك قذائف حملت أسماء محمد وأحمد وعبود، ومدرعة الزبير ومدرعتي شريف وكاظم.
وأوضح علي عثمان لـ"إرم" أن هذه المسميات أطلقت على القطع الحربية السودانية، احتفاء وتقديرا لأشخاص كان لهم دور مهم في نهضة السودان وتطوره.