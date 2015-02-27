مشاركة نوعية للسودان بآيدكس 2015 (فيديو إرم)

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علي عثمان محمود، مدير العلاقات الخارجية، المتحدث الرسمي باسم هيئة التصنيع الحربي السودانية، يقول لـ"إرم" إن مشاركة السودان لهذا العام كانت بطريقة متجددة وكبرى.