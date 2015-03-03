بعد "جهاد النكاح".. ماذا تعرف عن "جهاد الحب" (فيديو إرم)

<img class="y-img mg-fluid w-100" src="/wp-content/uploads/2015/03/_111806.jpg" /> <meta itemprop="url" content="/wp-content/uploads/2015/03/_111806.jpg" /> <meta itemprop="width" content="694" /> <meta itemprop="height" content="315" />

وبعد جهاد النكاح.. ها هو "جهاد الحب" يطغى على الساحة العالمية، ورغم اختلاف المسرح المكاني للجهادين حيث ارتبط جهاد النكاح بمناطق التوتر في سوريا والعراق، تشهد أقصى شرق القارة الآسيوية وتحديداً الهند نوعاً جديداً أطلق عليه "جهاد الحب" وشكل مصدر توتر جديد بين المسلمين والهندوس.

ورغم أن قضية "جهاد النكاح" والتي برزت في السنوات الأخيرة بين مصدق ومكذب، بين من يؤكد أنها الدافع وراء انضمام الفتيات إلى الحركات المتطرفة في مختلف الدول العربية، ومن يقول إنها من ترويج العلمانيين، إلا أن "جهاد الحب" معترف به ويشن عليه الهندوس حرباً ضارية.

إذن، هي قضية جديدة شهدت في الشهور الأخيرة تجاذبات بين الهندوس والمسلمين تحت ما يسمى بـ"جهاد الحب"، مدعين أن رجالاً مسلمين يتعمدون إغراء نساء هندوس وإيقاعهم في غرامهم ثم يتزوجونهن ويظلون يضغطون عليهن إلى أن يعتنقن الإسلام، ويحارب الهندوس هذه القضية بحجة أنها أدت إلى تناقص أعدادهم، متجاهلين أن تعداد المسلمين في الهند لا يتعدى 180 مليوناً من إجمالي ما يفوق المليار و250 مليون نسمة.

كما طالبت سياسية هندوسية بالتوقف عن مشاهدة أفلام ثلاثة فنانين مسلمين في "بوليوود"، هم شاروخان وعامر خان المتزوجان من هندوسيتين، وسلمان خان الأعزب، كونهم يدعمون "جهاد الحب" بتصرفاتهم وزواجهم من فتيات هندوس.