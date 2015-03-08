وزيرة التضامن بمصر: نسعى لتوفير مشروعات صغيرة للسيدات (فيديو إرم)‎

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، أنها مهتمة بوجود عدد كبير من السيدات في مجالات عمل مختلفة، لافتة إلى أن "المجتمع كله يحتفي بالسيدات المصريات العاملات والفلاحات، واللاتي يقفن في طوابير الأنابيب يومياً".

وقالت وزير التضامن المصرية، في مقابلة صحفية، إن "الوزارة تسعى لتطوير مراكز الإغاثة للسيدات، وتوفير مشروعات صغيرة لهن، وإقامة معرض للأسر المنتجة لعرض منتجاتهن".

وشددت غادة والي أن "مؤتمر مصر الاقتصادي بداية طريق طويل، لجذب الاستثمارات مع توفير تسهيلات تشريعية".

وقالت وزير التضامن أن "الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إعداد قانوني التأمينات الاجتماعية والجمعيات الأهلية، لعرضهما على البرلمان فور انتخابه".

وأضافت أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية من 6 محاور لحل مشكلة أطفال الشوارع.