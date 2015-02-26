وزير فلسطيني: إعمار غزة يتوقف على فتح المعابر (فيديو إرم)

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وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة، يطالب المجتمع الدولي بموقف حاسم تجاه قضية فتح المعابر في غزة.