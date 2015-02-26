وزير فلسطيني: إعمار غزة يتوقف على فتح المعابر (فيديو إرم)

طالب وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة، المجتمع الدولي بموقف حاسم تجاه قضية فتح المعابر في غزة، مشيراً إلى أن "عملية إعادة الإعمار يستحال تنفيذها إلا بفتح المعابر وإدخال الإسمنت والمواد الأخرى التي تلزم للبناء".
وقال إن الكرفانات (البيوت المتنقلة)، التي تم توفيرها في الفترة الأخيرة لأهالي قطاع غزة، بمثابة حل مؤقت إلى حين البدء بعملية الإعمار.
وجاء تصريح الحساينة، خلال مؤتمر صحافي، عقد الخميس، في مركز الإعلام الحكومي بمدينة رام الله، للوقوف على آخر مستجدات عملية إعادة إعمار القطاع، ومدى التزام الدول المانحة بتعهداتها المالية تجاه عملية الإعمار.