الأمراض والأوبئة تكمل مأساة السوريين ( فيديو إرم )

تشهد المنظومة الطبية في سورية حالة من التخبط والتراجع في الأداء نتيجة خروج العديد من المراكز الطبية والمشافي من الخدمة نتيجة التدمير أو التخريب بفعل الحرب الدائرة في البلاد . كما أدت المعارك المستمرة إلى انتشار الأمراض والأوبئة بشكل خطير مثل إنفلونزا الخنازير والتهاب الكبد الوبائي والكوليرا.

كاميرا إرم رصدت آراء السوريين الذين بدى أنهم اعتادوا على المصائب وانتشار الأمراض وغيرها.

طبيب في أحد المراكز الصحية أشار إلى الأعداد التي يستقبلها المركز وخاصة فيما يتعلق بالتهاب الكبد الانتاني الذي انتشر بنسب كبيرة .

ونتيجة الأوضاع السائدة في البلاد فإن هناك صعوبة كبيرة بإحصاء الحالات الحقيقية للإصابات التي تتحدث تقارير أممية بأنها وصلت إلى نسب مقلقة وتستدعي تدخلا عاجلا لمحاصرة انتشار الأمراض والأوبئة.