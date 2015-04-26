الطلاق المتكرر يسبب أزمة قلبية للنساء (فيديو إرم)

المصدر: إعداد : بتول السلطي - مونتاج : عبدو حليمة

دراسة أمريكية جديدة تبين أن 24% من النساء المطلقات لمرة واحدة قد تصيبهن نوبات قلبية، بينما تتضاعف النسبة في حال تكرار الطلاق.

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