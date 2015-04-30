المتوسط يبتلع المهاجرين والعالم يقرأ الفاتحة

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

كل مافي وسع هذا العالم هو أن يترحم على الآلاف من المهاجرين اللذين يبتلعهم البحر المتوسط، وسط عجز حقيقي لمساعدة الفارّين من الفقر والحرب