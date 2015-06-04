صبحي سيف الدين: أحضر لفيلم "أدهم خنجر" (فيديو)

كشف نقيب المهن التمثيلية ورئيس مهرجان بيروت للسينما والتليفزيون، المخرج اللبناني صبحي سيف الدين، أنه يحضر هذه الفترة لفيلم جديد، بعنوان "أدهم خنجر".

وأوضح صبحي سيف الدين، في لقاء له مع شبكة "إرم" الإخبارية، أن الفيلم تاريخي، يتم الكشف فيه عن المغامرات التي خاضها "خنجر"، في سبيل الدفاع عن الأرض والوطن، وداعب المصريين قائلاً: "انتوا عندكم أدهم الشرقاوي، وإحنا عندنا أدهم خنجر".

وأضاف: "رأيي في حال السينما اللبنانية أنها رديئة المستوى، وتحمل ألفاظاً خادشة للحياء، ولكنها في ذات الوقت تحمل أفكاراً وموضوعات مهمة، ولو كان النقد على الألفاظ فلماذا تأخذ هذه الأفلام جوائز ؟، وشاهدنا مؤخراً حصول فيلم لبناني على جائزة من مهرجان كان السينمائي".

يذكر أن صبحي حضر مؤخراً إلى مصر، ووقع بروتوكول تعاون مع إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، لتبادل الأفلام.