حسام داغر يهرب من مستشفى المجانين (فيديو إرم)

قال الفنان المصري حسام داغر، إنه سيشارك خلال شهر رمضان المقبل بمسلسل "سيت كوم" يحمل اسم "التكية"، مع النجمة انتصار، وهشام إسماعيل، موضحاً أن الحلقة 30 دقيقة فقط.

وكشف داغر، في مقابلة خاصة مع شبكة "إرم" الإخبارية، أنه يقوم بدور شخص هارب من مستشفى المجانين، ويعمل داخل فندق تمتلكه انتصار.

وفي السياق ذاته، أوضح الفنان المصري، أنه يشارك أيضاً في مسلسل "توكا و3 شنبات" الإذاعي، الذي سيذاع قبل الإفطار في الشهر الكريم.

ولفت حسام داغر، إلى أنه أوشك على الانتهاء من بروفات مسرحية "حلم ليلة صيف"، مع مواطنته الفنانة بشرى، والمقرر عرضها في افتتاح مسرح السلام، موضحاً أنها مسرحية موسيقية تشبه المسرحيات الأمريكية.