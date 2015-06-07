زيزي مصطفى: الراقصة الحقيقية هي من تحترم المسرح

أكدت الفنانة المصرية زيزي مصطفى، أنها حريصة على المشاركة بمهرجان الرقص الشرقي "سلامات يا مصر" منذ 3 سنوات، لافتة إلى أن الرقص يجب أن يوصف بـ"المصري" لا "الشرقي".

وقالت الراقصة المصرية المعتزلة، في مقابلة خاصة مع شبكة "إرم" الإخبارية، إن الراقصة الحقيقية التي تريد أن تتفوق في مهنتها يجب أن تحب الرقص، وأن يكون لديها إحساس بالموسيقى، وأن يكون شكلها جيدًا، وتحترم المسرح والجمهور.

ولفتت زيزي مصطفى إلى أنها اعتزلت الرقص ولكنها ستعود للتمثيل من جديد بفيلم سينمائي، رافضة الإفصاح عن تفاصيله بالوقت الحالي.