"آيبيك" ترعى بطولة العالم لجودو الشباب (فيديو إرم)

أعلن رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو والكيك بوكسينغ، محمد بن ثعلوب الدرعي، عن رعاية شركة "آيبيك" للاستثمارات البترولية لبطولة العالم للجودو للشباب، التي ستستضيفها أبوظبي للمرة الأولى في الشرق الأوسط من 23 وحتى 27 أكتوبر المقبل.

وتضاف هذه البطولة الجديدة لبطولة آيبيك غراند سلام للجودو، التي ستقام برعاية الشركة للسنة الثالثة على التوالي في آيبيك آرينا في الفترة الممتدة بين 30 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحافي عقد اليوم الإثنين في مقر شركة آيبيك، حضره رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو والكيك بوكسينغ، محمد بن ثعلوب الدرعي، وعضو مجلس الاتحاد الدولي للجودو، ناصر التميمي، ومدير إدارة المساندة في شركة الاسثمارات البترولية "آيبيك"، حمد علي الأحبابي، للإعلان عن رعاية الشركة لبطولة العالم للجودو للشباب.