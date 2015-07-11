أحمد صفوت يكشف سر اعتذاره عن "رشيد عارف أسرار"

أكد الفنان المصري أحمد صفوت، أنه اعتذر نهائيًا عن المشاركة في مسلسل "رشيد عارف أسرار" ولا يعلم عنه أي شيء، لافتًا إلى أنه رفض العمل بسبب "الورق" الذي لم ينل إعجابه.

وقال صفوت، في مقابلة خاصة مع شبكة "إرم" الإخبارية، إنه يتابع خلال رمضان مسلسلين، أولهما "بعد البداية" بطولة الفنان طارق لطفي، مشيرًا إلى أنه عمل متكامل إنتاجيًا وإخراجيًا، وكذلك من ناحية التمثيل، وبالتالي يستحق المشاهدة.

وأضاف النجم الشاب، أنه يتابع أيضًا مسلسل "تحت السيطرة" للفنانة نيللي كريم، مؤكدًا أن العمل يحارب الإدمان، ولا يدعمه كما يتردد.

وفي نفس السياق، لفت أحمد صفوت، إلى أنه يستعد لتصوير مسلسل جديد، بعد انتهاء شهر رمضان الحالي، رافضاً الإفصاح عن أية تفاصيل خاصة بالعمل.