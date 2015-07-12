شذى تطرح ألبومها الجديد بعد العيد (فيديو)

قالت المطربة المصرية، شذى إنها انتهت من تسجيل كافة أغاني ألبومها الجديد "أنا لوحدي"، ومنشغلة حالياً بتصوير كليب "ناسية روحي"، قبل طرحه بعد عيد الفطر المقبل.

وأضافت الفنانة الشابة، في مقابلة خاصة مع شبكة "إرم" الإخبارية، أن الألبوم يضم 12 أغنية متنوعة، ما بين المقسوم والستايل والدراما والرومانسي، لافتة إلى أنها تتعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، مثل أمير طعيمة ومحمد عاطف ومحمد مالك وأحمد يوسف وعمرو مصطفى ومصطفى محفوظ.

وأشارت شذى إلى أنها تنتظر طرح ألبومها، حتى تركز من جديد في السينما والأعمال الدرامية.