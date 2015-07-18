يوسف الشريف: أرفض العمل خارج رمضان (فيديو)

كشف النجم المصري يوسف الشريف، في لقاء له مع شبكة "إرم" الإخبارية، أنه يرفض العمل خارج الموسم الرمضاني، مشيراً إلى أن المنافسة القوية تكون في الشهر الكريم فقط.

وقال الشريف: "أرحب بالعمل خارج رمضان إذا تم تنفيذ التجربة بشكل جيد، وخاصة على مستوى الإنتاج، وذلك لأن المسألة لها علاقة بشروط خاصة بالإعلانات والتسويق".

وبسؤاله عن مسلسله الجديد "لعبة إبليس"، قال النجم الشاب: "العمل صعب بكل كواليسه، وتطلب منا دقة ومجهودا في كل تفاصيله، والشخصية مجهدة وصعبة علي جداً واستطعت أن أفصل بين الشخصيتين، وشخصيتي الحقيقية، رغم أن الشخصيتين بينهما "شعرة" هي الخير والشر، ودرستهما جيداً".

وأضاف: "تركت مسألة اختيار تصميم الملابس لزوجتي إنجي علاء، لأنها عاشت كتابة الموضوع وأجادت في تصميم الأزياء وشهادتي مجروحة فيها، وتحول شخصية سليم رجل الأعمال في المسلسل ظهر على ملابسه تدريجياً، وهذا نجاح يحسب لها">

وعن أعماله الفنية الجديدة، قال يوسف: "أتعاون مع المؤلف عمرو سمير عاطف في تجربة سينمائية جديدة، ولكن تم تأجيل التجربة لحين الانتهاء من المسلسل والاطمئنان على نجاحه، وبعد فترة راحة سيكون هناك بت في مسألة خوض التجربة من عدمها، ربما لن نعمل معا مرة أخرى".