ميركل تشيد بعمل الصحفيين المضطهدين

برلين - أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الإثنين بالعمل الذي يقوم به الصحفيون المضطهدون.

وقالت اليوم في العاصمة الألمانية برلين خلال "قمة الناشرين" وهي عبارة عن مؤتمر لناشري المجلات الألمانية: "يتعرض صحفيون في حالات التطرف للاضطهاد والاعتقال وللقتل أيضا".

وتابعت قائلة: "لهذا السبب أرغب في هذا اليوم أن أقول ببساطة شكرا لكل الذين يسهمون في محتويات المجلات ويتعرضون أيضا لمواقف صعبة ومعقدة للغاية".

جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أعلنت قبل عامين تحديد يوم الثاني من شهر تشرين ثان/نوفمبر من كل عام كيوم عالمي ضد الإفلات من العقاب للجرائم التي يتم ارتكابها ضد الصحفيين.

وأضافت أنها لا تزال تعرف جيدا منذ فترات حكم ألمانيا الشرقية "جمهورية ألمانيا الديمقراطية" مدى تأثير الصحف التي ليس لديها حرية إعلام في الأساس، ولكنها تحولت إلى ناطق بلسان حزب.

وأكدت المستشارة الألمانية بقولها: "إذا نظرنا للعالم -على الرغم من الرقمنة- فإن حرية الإعلام تختلف تماما عما هو بديهي"، وأشارت إلى أنها ليست متوافرة في الكثير من الدول.

وأضافت ميركل بقولها: "وتتوافر (حرية الإعلام) في كثير من الدول أيضا على الورق فحسب، لدرجة أنه لا يمكن الحديث عن صحافة مستقلة".