السعودية: 95 ألف جندي لتأمين موسم الحج

مكة المكرمة - قال وزير الداخلية السعودي ورئيس لجنة الحج العليا، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، إنه تم وضع خطط أمنية يقوم على تنفيذها 95 ألفاً من رجال الأمن، إضافة إلى القوات المساندة لهم من وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة لتأمين حج هذا العام.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية مستنفرة لتقديم الخدمات للحجاج وحفظ الأمن في الأماكن المقدسة وتأمين سلامة الحجاج والمعتمرين باستخدام التقنيات المتطورة والتجهيزات الحديثة.

وأعلن وزير الداخلية أن هذا العام شهد إنشاء القوات الخاصة بأمن الحج والعمرة وقوامها 40 ألفا من رجال الأمن.

وشدد على أهمية أخذ جميع الاحتمالات على محمل الجد وأن السعودية شهدت في الماضي القريب حملة إرهابية شرسة لم تستثن الأراضي المقدسة، مضيفا : "بفضل الله تمكنا من مواجهة الإرهاب والحد من مخاطره وتجنيب البلاد والعباد شروره"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعرب محمد بن نايف عن أمله بأن يؤدي كل حاج نسكه بكل طمأنينة مع البعد عن كل ما يصرفه عن ذلك، داعياً كافة الحجاج والمعتمرين إلى الالتزام بأداء النسك والبعد عن أي عمل يصرفهم عن ذلك ويعرضهم للخطر.