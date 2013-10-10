الحوثيون والقاعدة يرفضون إجازة السبت

صنعاء- (خاص) من سفيان جبران

رفضت جماعتا القاعدة والحوثيين إجازة يوم السبت التي أقرتها الحكومة اليمنية، معتبرتين ذلك تشبها باليهود.

ورغم أن الجماعتين مختلفتين فكريا، إلا أنهما توافقتا على فرض يوم السبت دواما رسميا في المناطق التي يسيطران عليها، وأعادتا الخميس يوم إجازة.

مصدر محلي في محافظة صعدة التي يسيطر عليها الحوثيون، قال لـ (إرم): "إن أتباع الحوثي فرضوا على الطلاب والمدرسين التغيب عن المدرسة يوم الخميس، واعتبارها عطلة، وألزموهم الحضور يوم السبت للدراسة، رغم أنه يوم إجازة في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية".

وأوضح المصدر أن مسلحي الحوثي ينتشرون في المدارس يوم السبت للتأكد من حضور الطلاب والمدرسين "وفي حال غاب مدرس يقوم أعضاء من الحوثيين بتدريس الطلاب" فيما اعتبرت وزارة التربية والتعليم فتح مسلحي الحوثي المدارس بالقوة أيام السبت وغلقها الخميس، عملا همجيا.

وشطب مسلحو الحوثي الشعار الوطني عن جدران المدارس، وكتبوا عليها شعارهم "الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود" وقاموا ببناء متاريس للأسلحة على أسطح تلك المدارس.

وخرج الحوثيون بمسيرات ضد حكومة الوفاق في صنعاء ووصفوها بـ "حكومة السبت".

ويجبر مسلحو الحوثي الذي يسيطرون على محافظة صعدة وأجزاء من محافظتي عمران والجوف، المكاتب الحكومية في أماكن نفوذهم على منح الموظفين إجازة أيام الخميس وإلزامهم بالدوام أيام السبت.

وفي محافظة البيضاء أعاد مدراء عدد من المدراس يوم السبت دواما رسميا بعد تهديد لقيادات في القاعدة.

ويحتل مسلحون حوثيون مدرسة للطالبات في مديرية الحزم بمحافظة الجوف منذ أكثر من ثلاث سنوات، فيما مدارس محافظة صعدة التي تسيطر عليها الجماعة تحولت إلى سجون ومعتقلات أو مراكز تعليم تتبع الحوثي.