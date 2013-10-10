العراق يعدم 42 "إرهابيا" بينهم امرأة

بغداد - قالت وزارة العدل العراقية والأمم المتحدة الخميس إن العراق أعدم 42 شخصاً بينهم امرأة على مدى يومين هذا الأسبوع لإدانتهم بالقتل الجماعي و‭‭"‬‬جرائم إرهابية" أخرى بعد تصاعد العنف الطائفي في البلاد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق إنها تشعر بالقلق من عمليات الإعدام التي نفذت يومي الثلاثاء والأربعاء وجددت دعوتها لبغداد بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وتقول جماعات حقوقية إن عمليات الإعدام تزايدت في السنوات الأخيرة.

وذكرت منظمة العفو الدولية أنه جرى تنفيذ 68 عقوبة إعدام في عام 2011. ويمثل الاثنان والأربعون الذين أعدموا هذا الأسبوع نحو ثلث إجمالي عدد الأشخاص الذين قالت المنظمة إنهم أعدموا في عام 2012 بكامله.

وقال وزير العدل العراقي حسن الشمري في بيان إن "المجرمين ثبتت إدانتهم بجرائم إرهابية... أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين الأبرياء فضلاً عن ارتكاب جرائم أخرى تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد وإحداث الفوضى والرعب بين أبناء الشعب".

وقتل ما يربو على ستة آلاف شخص في هجمات بأنحاء العراق منذ بداية العام مع استعادة المتمردين الإسلاميين السنة قوتهم بما في ذلك تنظيم القاعدة.