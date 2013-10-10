إعتقال مشتبه به جديد في إغتيال الحريري

أمستردام- أصدرت المحكمة الخاصة في قضية إغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير عام 2005 أمر إعتقال بحق مشتبه به في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 21 آخرين ودفع البلاد إلى شفا حرب أهلية.

وصادقت المحكمة ومقرها لاهاي سرا على قرار إتهام حسن حبيب مرعي في 31 تموز/يوليو ولكنها أعطت الحكومة اللبنانية وقتا للقبض على المشتبه به قبل الإعلان عن أمر الإعتقال.

وأعلن القضاة عن قرار الإتهام بعد أن قال مسؤولون لبنانيون إنه لم يتم العثور على المتهم.

وقالت هيئة الادعاء إن مرعي من أنصار حزب الله مثله مثل الأربعة المشتبه بهم الذين أصدرت المحكمة قرار إتهام بحقهم في السابق.

وأضافت الهيئة أن مرعي ساهم في التخطيط للهجوم وحاول بعد ذلك التستر على مسؤولية حزب الله الذي ينفي ضلوعه في إغتيال الحريري.

ولا تحتجز المحكمة أيا من المشتبه بهم الأربعة الآخرين الذين وجه إليهم الاتهام في القضية حيث تجري محاكمتهم غيابيا.

وقال نورمن فاريل المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان: "يواصل مكتب المدعي العام بذل جهوده الرامية إلى التحقيق والملاحقة بشكل كامل لجميع الذين يزعم أنهم مسؤولون عن إعتداء 14 شباط/فبراير 2005".

وأضاف: "إذ يقر الادعاء بقرينة البراءة لجميع المشتبه بهم وبحقهم في الدفاع على أكمل وجه فإنه يسعى في اتجاه المساءلة ويستعد لتقديم أدلة موثوقة وذات صدقية".