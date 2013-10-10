محام: إدانة أطفال بالتخريب في السودان

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محامي الدفاع يؤكد أنّ أربعة أطفال وأربعة مراهقين أدينوا بالتخريب في أعمال شغب وهي أول أحكام تصدر عقب الاحتجاجات.