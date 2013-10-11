عمرو موسى يجتمع بالرابطة النوبية

القاهرة- (خاص) من شوقي عصام

كشفت رئيسة لجنة الحقوق والحريات، المنبثقة عن لجنة الـ50 لتعديل الدستور، د. هدى الصدة، عن اجتماع لرئيس لجنة الخمسين عمرو موسى بالرابطة النوبية وعدد من مشايخ القبائل في سيناء بعد إجازة عيد الأضحى؛ لبحث المواد الدستورية التي تتعلق بعودة النوبيين المهجرين إلى موطنهم الأصلي حول بحيرة ناصر خلف السد العالي، ومشروع تنمية سيناء وتمليك الأراضي لأهالي سيناء.

وقالت الصدة في تصريحات لـ (إرم) إن الاجتماع سيضع النقاط التي سيتم من خلالها تقنين مطالب النوبيين والسيناوية التي طالما ما نادوا بها خلال العقود الماضية، كحقوق أصيلة فشلت الدساتير والقوانين الماضية في مناقشتها.

وأوضحت أن هذه المطالب تأتي في إطار تنفيذ خارطة الطريق التي وضعت في 3 تموز/ يوليو، وأن لجنة الخمسين متمسكة وصادقة بتحقيق هذه المطالب المشروعة التي يستغلها البعض في الداخل والخارج بشكل سلبي.

وكانت لجنة الحقوق والحريات وافقت على مادة مستحدثة، لأهالي النوبة ومطروح وسيناء، تنص على التزام الدولة بتنمية المناطق الحدودية وخاصة سيناء والنوبة ومطروح، بمشاركة مواطنيها فى وضع أهداف وخطط ومشروعات التنمية الخاصة بمناطقهم، وبما لا يؤثر سلبا على ثقافاتهم ونمط حياتهم، وأن لمواطني هذه المناطق أولوية الاستفادة منها.

وتشمل المادة أن تعمل الدولة على إعادة من يرغب من النوبييين إلى مناطقهم الأصلية، ودعم الثقافات المحلية وحمايتها بوصفها جزءا أصيلا من الثقافة الوطن.