بعد فضيحة حجه.. ما حقيقة توقيف السعودية لأنس نجل القيادي في حماس إسماعيل رضوان؟

ذكرت مصادر إعلامية أن السلطات السعودية احتجزت في مطار جدة أنس رضوان نجل القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان عدة ساعات، وذلك بسبب شبهات ارتكابه مخالفات قانونية.

وقال مصدر رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز"، إن السلطات السعودية استفسرت من أنس رضوان عن عدة مخالفات قانونية صدرت منه، فيما ينتظر الرحلات المتوجهة إلى القاهرة لمغادرة السعودية.

وكان أنس إسماعيل رضوان قد سافر للحج هذا العام ضمن مكرمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لأهالي الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين واعتبروا أن ذلك تم عبر الوساطة والمحسوبية.

وفي السياق، قالت انتصار الوزير مدير مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، إن احتجاز السلطات السعودية لأنس جاء بعد اختلاف في بصمته الخاصة التي سُجلت بمطار المدينة المنورة عنها في مطار جدة.

وأوضحت الوزير، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن نجل القيادي في حركة حماس موجود لدى الأمن السعودي الذي يعمل على تسهيل سفره عبر حجز تذكرة له إلى القاهرة، تمهيدًا لوصوله إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى أن 3 من الحجاج واجهوا نفس المشكلة التي حدثت لأنس وجرى الاستفسار منهم بهذا الشأن، لكن مشاكلهم جميعًا جرى حلها وهم بانتظار حجز تذاكر للطيران.

ونفت الوزير أن تكون لدى السلطات السعودية نية لاحتجاز أنس رضوان، منوهةً بأن السفير الفلسطيني في السعودية باسم الآغا يتابع بنفسه القضية.

يذكر أن مواقع مقربة من حركة حماس، قالت إن السلطات السعودية تحتجز نجل القيادي بالحركة إسماعيل رضوان، ووضعته رهن الاعتقال.