ميشال عون: أمريكا على استعداد للعمل مع حكومة لبنانية جديدة‎

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، على "تويتر"، إنه تلقى برقية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها أن الولايات المتحدة "على استعداد للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين".

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن استعداد بلاده للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات مواطنيها.

وقال ترامب في برقية أرسلها إلى نظيره اللبناني، بمناسبة الذكرى الـ 76 لاستقلال البلاد: "يشاطرني الشعب الأمريكي بتوجيه أفضل التمنيات لكم بمناسبة عيد الاستقلال"، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية).

وأضاف أن علاقات الصداقة التي تربط الشعبين اللبناني والأميركي قوية.

ومن المنتظر أن يوجه عون رسالة إلى اللبنانيين، في وقت لاحق مساء الخميس، يتطرق خلالها لأبرز التطورات الراهنة والمستجدات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول".

وفي سياق متصل، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الخميس، لجان المال والموازنة والإدارة والعدل بالبرلمان، إلى جلسة مشتركة، قبل ظهر الأربعاء المقبل، لدراسة اقتراحات القوانين المتعلّقة بسريّة المصارف.

وستشهد الجلسة دراسة اقتراحات القانونين المتعلّقين باسترداد الأموال المنهوبة، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

ويشهد لبنان أزمة سياسية كبيرة في ظل احتجاجات حاشدة، دفعت رئيس الوزراء سعد الحريري للاستقالة، يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول.