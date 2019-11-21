السودان.. مظاهرات في الخرطوم تطالب بإقالة مسؤولين

تظاهر مئات السودانيين للمرة الثانية خلال أسبوع، اليوم الخميس، بالعاصمة الخرطوم؛ للمطالبة بإقالة والي الخرطوم الفريق أحمد عابدون حماد، ومعتمد محلية جبل أولياء، جنوبي العاصمة، اللواء حسام الدين محمد الأمين.

وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات وأغلقوا الطرقات، ورددوا هتافات داعية لإقالة المسؤولين العسكريين في الولاية.

واحتج المتظاهرون على ما اعتبروه إهمال المسؤولين لمطالب "لجان المقاومة" التي تشكلت إبان الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان الماضي.

وأرجات قوى إعلان الحرية والتغيير- قائدة احتجاجات الثورة، تعيين ولاة مدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي، بعد مشاورات مع الجبهة الثورية (مجموعة حركات مسلحة) إلى حين الوصول إلى اتفاق سلام.

وتنص الوثيقة الدستورية، الموقعة بين المجلس العسكري "المنحل" وقوى الحرية والتغيير، على إقالة حكام الولايات العسكريين، وتعيين ولاة بواسطة رئيس الوزراء.

وبرز اتجاه قوي داخل قوى الحرية والتغيير لتعيين ولاة مدنيين مؤقتًا إلى حين التوافق مع الحركات المسلحة في ملف السلام، وإعلان ولاة آخرين بالتشاور مع "الثورية".

ويتقاسم السلطة في البلاد منذ 21 أغسطس/ آب الماضي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لفترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تعقبها انتخابات عامة.

وعزل الجيش السوداني في 11 أبريل/ نيسان الماضي الرئيس عمر البشير من السلطة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بحكمه البالغ 30 عامًا.