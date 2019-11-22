إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع قوة إسرائيلية في القدس

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق واعتقل اثنان آخران، مساء الجمعة، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في بلدة العيسوية شمال شرق القدس، حسب مركز حقوقي.

وأفاد "مركز معلومات وادي حلوة" الحقوقي الفلسطيني (غير حكومي) بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حي عبيد في بلدة العيسوية، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع؛ ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، كما اعتقلت الشابين علاء عصمت عبيد ومحمود سعدي الرجب.

وللشهر الخامس على التوالي، تتواصل اعتداءات واعتقالات يومية من جانب القوات الإسرائيلية في البلدة.

وكثف الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على البلدة منذ أن قتل جندي إسرائيلي الشاب الفلسطيني، محمد سمير عبيد (20 عامًا)، في 27 يونيو/ حزيران الماضي، بإطلاق الرصاص عليه من مسافة قريبة، خلال قمع وقفة احتجاجية نظمها أهالي القرية، تنديدًا بالانتهاكات الإسرائيلية.