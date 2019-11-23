لبنان.. مسيرات طلابية ودعوات لإضراب عام الاثنين‎

انطلقت مسيرات طلابية، صباح يوم السبت، في مناطق بمحافظات طرابلس وعكّار، حيث رُفِعت شعارات الثورة وأغلقت مداخل المدارس التي فتحت أبوابها.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت في الساعات الماضية، دعوات إلى إضراب عام يوم الاثنين المقبل في لبنان .

ونفذ اعتصام أمام محلات صرافة في طرابلس (شمالًا)، اعتراضًا على ارتفاع سعر صرف الدولار.

وفي العاصمة بيروت، أوضحت غرفة التحكم المروري، عبر "تويتر" أن كل الطرقات ضمن نطاق بيروت سالكة، وكذلك في البقاع.

وأشارت إلى أن كل الطرقات ضمن نطاق الشمال ومن الجنوب باتجاه بيروت سالكة أيضًا.

ويشهد لبنان تحركات شعبية متصاعدة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تطالب برحيل النخبة السياسية الحاكمة وتشكيل حكومة إنقاذ غير حزبية، لاسيما بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.