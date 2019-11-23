في زيارة غير معلنة.. نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى بغداد

وصل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم السبت، في زيارة غير معلنة، إلى العاصمة العراقية بغداد.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن "نائب الرئيس الأمريكي سوف يزور قوات بلاده المتواجدة في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، غرب العراق".

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي (لم تسمه) أن بنس من المقرر أن يجتمع مع عبد المهدي.

لا مرحبًا

وتعليقًا على الخبر، قال النائب عن تحالف "الفتح" كريم عليوي، إن "زيارة نائب الرئيس الأمريكي، غير مرحب بها خصوصًا في هذا التوقيت الذي يمر به العراق، كما نرفض أي تدخل أمريكي بحل الأزمة العراقية - العراقية، ونرفض أي وصايا خارجية من أي طرف كان".

وبين عليوي، لـ"إرم نيوز"، أن "زيارة مايك بنس إلى القوات الأمريكية، يدل على أن هناك قوات قتالية على الأراضي العراقية، لهذا نحن ماضون في تشريع قانون إخراج القوات الأجنبية كافة من الأراضي العراقية".

وتأتي زيارة بنس في خضم احتجاجات تجتاح البلاد، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ للمطالبة برحيل الحكومة والنخبة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد.