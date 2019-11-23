العراق.. إعادة فتح منفذ الشلامجة مع إيران

أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، إعادة افتتاح منفذ شلامجة الحدودي الذي يربط محافظة البصرة جنوب العراق بمدينة عبادان جنوب إيران، والذي جرى إغلاقه الأسبوع الماضي بطلب من السلطات الإيرانية.

ونقل موقع صحيفة "جام جم" الإيرانية عن مدير العلاقات العامة في هيئة المنافذ الحدودية العراقية، علاء الدين القيسي، أنه تمت إعادة افتتاح منفذ الشلامجة الحدودي أمام حركة المسافرين من العراق إلى إيران.

وذكر القيسي أنه تم إغلاق منفذ شلامجة أمام حركة المسافرين في 16 من شهر تشرين الثاني الجاري، بناءً على طلب من الجانب الإيراني؛ بسبب الاحتجاجات الشعبية هناك.

وفي 15 نوفمبر الجاري، بدأت الحكومة الإيرانية تقنين البنزين المدعوم وزيادة أسعاره، وفي أعقاب ارتفاع الأسعار اندلعت احتجاجات وعنف في عدد من المدن الإيرانية.