المرصد السوري: طائرات مسيرة تركية تقصف مخيم عين عيسى

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرات مسيرة تركية، استهدفت مخيم عين عيسى وقرى أخرى شمال مدينة الرقة صباح اليوم الأحد، وذلك عقب انسحاب الفصائل الموالية لتركيا خلال الساعات الماضية، من جميع المواقع التي تقدمت إليها على مشارف مخيم عين عيسى.

وكانت الفصائل تمكنت من السيطرة على مواقع عدة في مشارف عين عيسى، أمس السبت، أبرزها السيطرة على المخيم، فيما وثق المرصد السوري خسائر بشرية في صفوف الطرفين جراء القصف الجوي والبري، إذ قضى 13 مقاتلاً من الفصائل الموالية لأنقرة، كما قضى 6 مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية.

وقال المرصد إن تلك الفصائل، انسحبت من المخيم وصيدا والمعلك ومواقع أخرى في المنطقة كانت قد سيطرت عليها عبر هجومها العنيف الذي بدأته صباح السبت، أي أنها انسحبت لمسافة 2 كلم عن بلدة عين عيسى شمال مدينة الرقة، وذلك بعد استهدافات مكثفة من قبل قوات سوريا الديمقراطية بالإضافة لنجاح المفاوضات بين الجابين الروسي والتركي.

وكان المرصد السوري، أفاد أمس السبت بأن مفاوضات تجري بين روسيا والقوات التركية لسحب عناصر الفصائل الموالية لتركيا “الجيش الوطني” إلى مسافة 2 كم شمال قرى صيدا والمعلك التي سيطرت عليها الفصائل الموالية لتركيا صباح اليوم الأحد.

يذكر أن الاتفاق الذي نشره المرصد السوري في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، ينص على انسحاب الفصائل الموالية لتركيا من بعض القرى حتى الحد الأخير لرأس العين، وكذلك الانسحاب من الطريق الدولي M4، وانتشار قوات النظام في تلك المناطق.