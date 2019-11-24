بعد سقوط قتلى وجرحى.. الأمن العراقي يعلن حالة الإنذار القصوى في البصرة وذي قار

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، ظهر الأحد، حالة الإنذار القصوى؛ من أجل السيطرة على الأوضاع في محافظتي البصرة وذي قار، وذلك بعد ساعات من الصدامات بين قوات الأمن العراقي والمتظاهرين.

وقالت مصادر عسكرية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "توجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة في بغداد، صدرت إلى قيادة عمليات البصرة وذي قار بإدخال القوات الأمنية في حالة إنذار قصوى، بعد ساعات من الصدامات التي سقط ضحيتها عدد من القتلى والجرحى".

وأضافت المصادر أن "البصرة وذي قار، شهدتا افتتاح أغلب الطرق والجسور التي كانت مغلقة من قبل المتظاهرين، فيما قامت القوات الأمنية بالانتشار بشكل كثيف في تلك الشوارع، كما حافظ المتظاهرون على اعتصامهم المركزي في البصرة وذي قار دون أي انسحاب".

بدورها، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، يوم الأحد، الحكومة العراقية بالتدخل العاجل لتدارك التطورات الأخيرة الحاصلة في محافظات البصرة وذي قار.

وقالت المفوضية في بيان لها، إن "العنف المفرط على خلفية التصادمات التي جرت بين القوات الأمنية والمتظاهرين في محافظتي البصرة وذي قار، اليوم، أدى إلى سقوط 3 قتلى في محافظة البصرة - أم قصر، وإصابة 87 من المتظاهرين والقوات الأمنية فيها، واعتقال 6 متظاهرين، كما وثقت المفوضية سقوط 3 شهداء، وإصابة 71 متظاهرًا أمام جسري الزيتون والنصر في مركز محافظة ذي قار، واعتقال 5 متظاهرين".

وطالبت المفوضية "الحكومة بالتدخل العاجل، لإيقاف العنف بشكل فوري، واتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وتطبيق معايير الاشتباك الآمن، والمحافظة على أرواح المتظاهرين والقوات الأمنية".