الإفراج عن أردنيين احتجزهما الحوثيون في صنعاء منذ 17 يومًا

أفرجت ميليشيات الحوثي، في اليمن، يوم الأحد، عن أردنيين اثنين، كانا محتجزين في صنعاء منذ السابع من الشهر الجاري.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، في بيان له: "غادر يوم الأحد كل من ثامر عمر علي قطيشات، وحمدي أحمد إبراهيم ملحم، صنعاء، بعد أن كانا محتجزين لدى جماعة الحوثي".

وأوضح البيان أن "قطيشات وملحم، اعتقلا في السابع من الشهر الجاري لدى وصولهما إلى صنعاء في مهمة تتعلق بإجراء عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بالبرامج الإنسانية في اليمن".

ولم تكن عمان قد أعلنت عن احتجاز الأردنيين في وقت سابق.

يشار إلى أن البعثة الأممية حول اليمن تتخذ من عمّان مقرًا لها، حيث عُقدت اجتماعات بين الأطراف اليمنية في العاصمة الأردنية، كان آخرها من 14 الى 16 أيار/ مايو الماضي، لمناقشة تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة.