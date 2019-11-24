بعد أنباء اغتياله.. آمر عمليات الكرامة في الجيش الليبي: أنا بخير 

نفى آمر غرفة عمليات الكرامة، بالجيش الوطني الليبي، اللواء عبدالسلام الحاسي، اليوم الأحد، أنباء متداولة بشأن اغتياله في بنغازي، شرقي البلاد، قائلًا: إنه بخير.

وقال اللواء الحاسي في تصريحات صحفية، إنه يتمتع بصحة جيدة وإن الأخبار التي راجت حول اغتياله ليست سوى شائعات لا أساس لها من الصحة.

ونشرت صحيفة "المرصد" الليبية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع تسجيل صوتي للواء الحاسي، يسخر من شائعة موته.

وقال في التسجيل، إن شائعة مقتله "ترويج (من) اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لجماعة الإخوان وحكومة فايز السراج، التي تسيطر عليها الميليشيات في طرابلس"، مشيرًا إلى أنه "منذُ صباح اليوم، يتلقى التعازي في نفسه".

ويشغل اللواء الحاسي منصب آمر غرفة عمليات الكرامة منذُ معركة تحرير درنة، وكان قد كلّف من قبل القيادة العامة سابقًا بترؤس غرفة عمليات تحرير الجنوب وغرفة عمليات المنطقة الغربية.