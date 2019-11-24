إسرائيل تعتدي بالضرب على أسرى فلسطينيين في سجن "نفحه"

قمعت سلطات السجون الإسرائيلية، الأحد، معتقلين فلسطينيين في سجن نفحه، واعتدت بالضرب على بعضهم.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، أن "قوات قمع السجون قمعت الأسرى في غرفتي 80 و84 في القسم 13 بسجن نفحه، واعتدت عليهم ضربًا".

وأضافت أن تلك القوات "نقلت الأسير عدنان الشلبي إلى زنازين العزل الانفرادي، وحطمت مقتنيات الأسرى".

وتابعت الهيئة (تابعة لمنظمة التحرير) أن إدارة السجن "قررت إغلاق كافة الغرف والأقسام لثلاثة أيام، بهدف السيطرة على ردة فعل الأسرى، لا سيما بعد حالة التوتر التي سادت السجن عقب عملية الاعتداء".

وتشن قوات إسرائيلية خاصة، بين الفينة والأخرى، حملات تفتيش داخل السجون الإسرائيلية بحثًا عن "هواتف خلوية"، ووفق إحصائيات رسمية، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ 5000 معتقل بينهم 200 طفل و40 معتقلة، و400 معتقل إداريًا و700 مريض